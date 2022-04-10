Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta ramazan etkinlikleri başladı

10.04.2022 00:27
Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta ramazan etkinlikleri başladı

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Türk Kızılay ve Muş Tanıtım Platformu iş birliğiyle kentte ramazan etkinlikleri düzenlendi.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Türk Kızılay ve Muş Tanıtım Platformu iş birliğiyle kentte ramazan etkinlikleri düzenlendi.

Tarihi Murat Köprüsü çevresine kurulan 888 dönüm alandaki Sultan Alparslan Parkı'nda başlayan etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Mehteran takımı gösterisi, sportif faaliyetler, yarışmalar, kitap kafede gençlik buluşması ve mahalli sanatçıların sahne alması gibi etkinliklerin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Kızılay ve belediye tarafından ikramların yapıldığı gecede vatandaşlar güzel vakit geçirdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen etkinlik alanında yapılan gösterileri izledi.

Vali Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan boyunca cuma ve cumartesi akşamları bu etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Gündüzöz, "Etkinlikte müzikler, bunun yanında çocuklar için çeşitli aktiviteler, eğlenceler ve ikramlarımız olacak. Muş Valiliğinin şemsiyesi altında vatandaşımız teveccüh gösterdi. Önemli olan çocuklarımıza, gençlerimize o eskinin ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi her alanda taşımak, güçlendirmek istiyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımıza bol eğlenceler diliyorum. Mübarek ramazanlarını kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Asya da Muş ve bölge için çok önemli bir mekanda ramazan etkinlikleri icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın valimizin tarihi Murat Köprüsü'nün çevresine yaptığı çalışmalar tamamlandı. Bu ramazan etkinliklerine paydaş olduk. Belediye olarak çocuğuyla kadınıyla genciyle engellisiyle toplumun bütün katmanlarının bu alanda görmenin mutluluğunu yaşadık. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Herkese iyi eğlenceler diliyorum."

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Muş Valiliği, Kızılay, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika


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