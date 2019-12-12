Sultan Alparslan'ın zırhı ve silahlarını mini heykellerle tanıtıyorlar - Son Dakika

Muş'ta üniversite öğrencileri, 1071'de Bizans ordusunu mağlup ederek Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın giydiği zırh ve silahlarının heykellerini yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümündeki akademisyen ve öğrenciler, tarih bölümü öğretim üyelerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki savaşta giydiği zırh ile miğfer, kılıç ve kalkanının mini heykellerini tasarlıyor.

Heykel atölyesinde, silikon kalıpların içine polyester ve kalsit malzemesinin dökümüyle oluşturdukları 40 santimetre uzunluğundaki heykelleri boyayan öğrenciler, Sultan Alparslan'ın asırlar önce giydiği savaş kıyafetini ve kullandığı silahları tanıtmaya çalışıyor.

Heykelleri Türkiye'nin birçok yerinden kente gelen ziyaretçilere hediye eden MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, asırlar önce kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren ve Anadolu'nun fethini kolaylaştıran Sultan Alparslan'ı tüm kesimlere tanıtıyor.

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bu yana tarihi misyona uygun adımlar atmaya çalıştıklarını söyledi.

Sultan Alparslan'ın ve kutlu askerlerinin manevi sorumluluklarını her zaman üzerlerinde hissettiklerini ifade eden Polat, şöyle dedi:

"İlimizde Sultan Alparslan'a ve Malazgirt'e dair görsellerin ön plana çıkarılması için çalışma yapmak istedik. Heykeltıraş arkadaşlarımız tarihi verilere uygun olarak Sultan Alparslan'ın miğferi, zırhı, kılıcı ve kalkanının modellemesini yaptı. Heykeller, gelen misafirlere taktim ettiğimiz çok değerli bir hediye. Bunun bir hediye olarak kalmasını arzu etmiyoruz, kentin farkı noktalarında görsel olarak bunun kullanılmasını istiyoruz. Bu amaçla üniversitemizin yeni nizamiye kapısı girişine 5,5 metre uzunluğunda zırh heykelini yerleştirdik. Onları üniversitemizin manevi muhafızları olarak görüyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi denildiği zaman öncelikle Sultan Alparslan, Malazgirt ve Selçuklu devleti insanların aklına gelecek."

"Heykelin en önemli özelliği özgün olması"

Sultan Alparslan ile Osmanlı padişahlarıyla ilgili birçok çalışma yapıldığını anımsatan Polat, "İslam ve Türk tarihi kaynaklarında Sultan Alparslan'ın zırhına, kılıcının boyuna, kalkanının şekline dair çeşitli veriler var. Heykelcikler bu tarihi verilere uygun olarak hazırlandı. Bu heykelin en önemli özelliği özgün olması. Orijinal olmasına dikkat ettik. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin hep birlikte sorumluluk bilinciyle yaptığı bir tasarım. İlimizin en önemli tanıtıcı görseli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Günde 10 heykel yapıyoruz"

MŞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ da üniversitenin yeni giriş kapısına 5,5 metre uzunluğunda Sultan Alparslan'ın zırhının heykelini yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerle 40 santimetre uzunluğunda Sultan Alparslan'ın hediyelik mini heykellerini yaptıklarını ifade eden Karadağ, "Zırhın göğsünde çift başlı Selçuklu kartalı var. Tarihçilerle görüşerek Sultan Alparslan'ın miğferi, kalkanı ve kılıcının modellemesini yaptık. Günde 10 heykel yapılıyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem tarihi bilince kavuşuyor hem de hediyelik eşya yapımını öğreniyor. Sultan Alparslan'ın görkemli duruşunu simgelemek adına zırhını modelledik." diye konuştu.