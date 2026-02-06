Sultanbeyli'de Basın Mensuplarına Saldırı

Sultanbeyli'de basın mensuplarına saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasını haberleştirmek isteyen basın mensuplarına yönelik saldırı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler F.A. (35) ile A.A'yı (50) gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
