Sultanbeyli'de Kurban Satış ve Kesim Merkezi hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de Kurban Satış ve Kesim Merkezi hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturduğu Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nin hazırlıklarını tamamladı. Kurbanlık alacak vatandaşları ağırlayacak olan Sultanbeyli'deki Kurban Satış ve Kesim Merkezi havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de kurban satış ve kesim yeri hazırlıkları tamamlandı. Her sene örnek kurban alanı çalışmalarıyla takdir toplayan Sultanbeyli Belediyesi, alanı pandemi tedbirlerine uygun şekilde düzenledi. 50 bin dönüm arazi üzerine kurulan alan, dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlara hizmet verecek. Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde aynı zamanda 5 kesim ünitesi bulunuyor. Kurban satıcıları ve vatandaşlar için tüm ayrıntıları düşünen belediye; alanda mescit, berber, banyo, wc, dinlenme noktası, maske ve dezenfektan gibi hijyen setinin bulunduğu kurban çantası, hızlı şarj cihazı, ücretsiz wifi gibi hizmetler sunacak. Kurban satışı için çadır kiralayanlara ise ayrıca hediye internet kartı verilecek. Hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı alanda atıklar günlük olarak toplanacak. Alan girişine kurulan dezenfeksiyon tüneliyle araçlar dezenfekte edilerek alana sokulacak, vatandaşların ateş ölçümleri yapılacak. Kesim alanına sınırlı sayıda kişi alınacak.

Kesim kayıtları devam ediyor

Diğer taraftan kurban kesimi için kayıtlar, belediye hizmet binasındaki Prof. Dr. Halil İnalcık Seminer Salonu'nda devam ediyor. Kurban alanında koronavirüs tedbirlerinin hassasiyetle uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak Kurban Satış ve Kesim Merkezi'ne ehemmiyet veriyoruz. Hedefimiz, bir önceki yıldan daha iyisini yaparak vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak. Bu anlamda ekibimizle beraber uzun hazırlıklar yapıyoruz. Bu hazırlıklarımız neticesinde her yıl bir öncekinden daha iyi oluyor. Burada özellikle Anadolu'nun farklı vilayetlerinden satışlarını yapmak üzere gelen hemşehrilerimizi iyi ağırlamak ve onları kaldıkları süre içerisinde mutlu edebilmek için bir dizi tedbirleri uygulamaya koyduk. Aynı zamanda ibadetlerini yerine getirmek üzere Kurban Bayramı'nda kesecekleri kurbanı almak için hem ilçemize İstanbul'un diğer ilçelerinden gelen misafirlerimiz oluyor. Tabii pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak belediye olarak her türlü tedbirimizi alıyoruz. Satıcılarımız özellikle burada kaldığı süre içerisinde mescidinden, banyosundan, lavabosuna varana kadar, internet hizmetinden tutunuz da ambulans hizmetine varana kadar tüm tedbirlerimizi artırdık. Beş kesim ünitemiz var. Nitelikli bir ekiple bu çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yoğun bir talep olduğunu da gördüğümüz için çadır sayılarımızı da biraz daha artırdık. Bu anlamda şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Bakanlığımızın izin verdiği tarih olan önümüzdeki hafta itibariyle satıcılarımız kurbanlarını getirecekler. Diğer taraftan da Kurban Kesim ve Satış Merkezi'mizin açılışını yapmış olacağız." dedi.