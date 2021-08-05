Sultanbeyli ormanlarında denetimler devam ediyor - Son Dakika

Melike YAZGILI/ Sultanbeyli'de sıcakların artmasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve orman personelleri, ormanlık alanlarda havadan ve karadan denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerin etkisiyle son 3 yılın en düşük orman yangını sayılarına ulaşıldı.

Son zamanlarda sıcakların ve orman yangınlarının artmasıyla Sultanbeli'de denetimler arttırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve orman personelleri düzenli aralıklarla havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Sultanbeyli'de son 3 yılın ilk 7 aylık verilerine bakıldığında, ilçede çıkan orman yangını sayısı 2019 yılında 40, 2020 yılında 27 ve 2021 yılında 6 olarak gerçekleşti. İlk 7 aylık verilere göre 2021 yılında en düşük yangın sayısına ulaşıldı.

"ORMANLARIMIZI EKİPLERİMİZ 7/24 DENETLİYOR"