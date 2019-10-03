Sultanbeyli'de orman yangını
56 dakika önce
SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:52 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sultanbeyli Mecidiye
Mahallesi Uzundere
'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis
çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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