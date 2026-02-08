Sultanbeyli'de Polis Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika
Sultanbeyli'de Polis Aracı Kaza Yaptı

08.02.2026 04:10
Sultanbeyli'de polis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, caddedeki trafik kontrol altına alındı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polis aracının karıştığı kazada ikisi polis memuru 3 kişi yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracıyla, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ikisi polis 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

