Sultanbeyli'de Polis Aracı Kaza Yaptı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polis aracının karıştığı kazada ikisi polis memuru 3 kişi yaralandı.
Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracıyla, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı araç çarpıştı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ikisi polis 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
