Sultanbeyli'de suç makinesinin yakalanma anı kamerada - Son Dakika

Sultanbeyli'de 'hırsızlık' başta olmak üzere çok sayıda suçtan firari olduğu tespit edilen şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultanbeyli'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failinin Serkan A.(32) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı takibe alan ekipler, 28 Kasım'da saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi'nde aracıyla kaçmaya çalışan şüphelinin ekip aracıyla önünü kesip durdurarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda, yakalanan şahsın İstanbul ve Ordu'da meydana gelen 8 ayrı suçtan mahkemelerce aranıyor olduğu ve 9 yıl 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca farklı tarihlerde Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen "hırsızlık" başta olmak üzere 11 ayrı suçtan faili firar olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahsa ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı 2 bin 400 lira ve Covid tedbirleri kapsamında maske takmamasından dolayı 900 lira olmak üzere toplam 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli Serkan A., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheli şahsı yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Serkan A.'nın aracına binerek uzaklaştığı sırada polislerin ekip aracıyla sıkıştırılarak yakalandığı yer alıyor.

-İHA-