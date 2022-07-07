Son dakika haberleri: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI

07.07.2022 13:02

Gelen son dakika haberine göre TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

TEM otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, yabancı plakalı otomobil Ankara istikametinde ilerlerken, bir aracın emniyet şeridinden geri geldiğini görerek yavaşladı. Yabancı plakalı aracın yavaşlamasıyla, arkadan gelen Celal Koca hakimiyetindeki 41 U 7036 plakalı TIR da yavaşladı. 41 U 7036 plakalı TIR'a hemen arkasındaki 2 TIR çarptı. Ardından 41 U 7036 plakalı TIR da önündeki otomobile çarparak zincirleme trafik kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Trafik polisleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, emniyet şeridinde geri ilerleyerek kazaya neden olan aracı bulmak için çalışma başlattı.

TIR Şoförü Celal Koca "En önde bir araba geri geri geliyordu. Önümdeki araç durdu. Bende durunca arkamdaki araçlar bana vurdu. Bende önümdeki araca vurdum. Diğer en öndeki geri geri gelen araç ise olay yerinden kaçtı. Zincirleme bir trafik kazası oluştu" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI - Son Dakika
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