Sultanbeyli TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı - Son Dakika

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mustafa Kaya panelvan minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkii Edirne istikametinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen Osman Gel yönetimdeki 34 DAR 693 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaya otoyolda metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Mustafa Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaya'nın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Osman Gel kaza ilgili ifadesi alınması için Sultanbeyli Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza ilgili soruşturma sürüyor.