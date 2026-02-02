Sultanbeyli Tiyatro Akademisi Turnelere Başladı

Toplumsal değerleri ve aile yapısını merkeze alan tiyatro çalışmalarına imza atan Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro akademisi, ilk oyunu "Bizim Evin Hikayesi" ile turnelere başladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan akademi eğitmeni, aynı zamanda oyunun yazarı ve yönetmeni Recep Çavdar, kültürel değerlerle bağını koparmayan bir sanat anlayışı doğrultusunda akademi eğitimlerine 2024'te başladıklarını söyledi.

Çavdar, akademiye alınacak sanatçı adaylarını mülakatla seçtiklerini belirterek, "Bunu yaparken Sultanbeyli Belediyesinin vatandaşa hizmet etme sorumluluğunu da göz ardı etmeden, işi kararınca yapmaya çalıştık. 15 kişilik bir öğrenci grubuyla eğitimlerimize başladık." dedi.

"Sadece estetik değerler ya da oyunculuğun sahne kısmıyla ilgilenmedik"

Akademide eğitim sürecinin yalnızca sahne ve estetikle sınırlı olmadığını vurgulayan Çavdar, öğrencileri bu toprakların kültürel ve sanatsal birikimiyle birlikte değerlendirmeye gayret ettiklerini dile getirerek, "Bu toprakların sanatçısı olabilecek zemine sahip arkadaşlarımızı, bu toprakların donanımlarıyla birlikte yetiştirmeye çalıştık. Bununla birlikte tiyatro ve oyunculuk sanatının ihtiyaç duyduğu tüm teknik ve teorik bilgileri de imkanlarımız ölçüsünde aktardık." diye konuştu.

Recep Çavdar, akademi bünyesinde aile temalı oyunlar sahneleyeceklerini ve bu seri kapsamında ilk oyunlarının da "Bizim Evin Hikayesi" olduğunu belirtti.

Toplumun ihtiyaçlarını önceleyerek, insanları bilinçlendirecek oyunlar üretmeye devam edeceklerini söyleyen Çavdar, şöyle devam etti:

"Akademideki arkadaşlarımız 'Bizim Evin Hikayesi' oyununu oynamaya devam ediyor. İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde turneler yapılıyor. Aynı zamanda yeni bir ekip için de eğitim sürecini sürdürüyorum. Hedefimiz her yıl yeni bir oyun çıkararak, hem oyun sayısını hem de ekipleri çoğaltmak."

Çavdar, 2026-2027 sanat sezonunda akademinin yeniden öğrenci alacağı bilgisini vererek, mülakat sisteminin devam edeceğini ve temel kriterleri karşılayan adaylara imkanlar dahilinde eğitim vereceklerini kaydetti.

"Ailenin yeniden inşa edilebileceğini göstermek istedik"

Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Tepe, akademinin ilk oyunu olan "Bizim Evin Hikayesi"ni defalarca izlediğini ve her seferinde keyif aldıklarını ifade etti.

Tepe, oyunun hayatın içinden bir hikaye anlattığına işaret ederek, oyunda her ailenin kendisinden bir şey bulduğu görüşünü paylaştı.

Sultanbeyli'nin kültür ve sanatta iddialı bir ilçe olduğunun altını çizen Tepe, akademi oyuncularının tamamının eğitim sürecinden geçtiğini ve sahnede profesyonel bir performans sergilediklerini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünde İnsan ve Şehir Akademisi Şefi Kader Çelik, oyunun aile yapısına dair önemli bir meseleye odaklandığını belirtti.

Son dönemde anne ve babaların iş hayatı, gençlerin ise sosyal medya ile fazla vakit geçirmesinin aile içi boşluklar oluşturduğunu dile getiren Çelik, "Aile Yılı kapsamında sahnelenen bu oyunun halkta güçlü bir karşılık bulduğunu düşünüyoruz. Bizim sloganımız 'aileyi yaşat ki millet yaşasın.'" diye konuştu.

"Bizim Evin Hikayesi" oyununda iki çocuk annesi ve kariyer sahibi Ayşe karakterini canlandıran Büşra Çil de rolüne hazırlanırken Türk annesinin fedakar yönünü merkeze aldığını söyleyerek, "Bu süreçte kendimle ilgili farklı yönlerimi keşfettim. Doğaçlama, ses ve tirat çalışmaları yaptık. Eğitim bitmez, kendimi geliştirmek için ek eğitimler almayı planlıyorum. Bu sağlam temel benim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Şirket yöneticisi ve baba Ahmet karakterine hayat veren Abdullah Dursun ise oyunun yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından farklı ilçelerde sahnelendiği bilgisini vererek, "Ne kadar çok oynarsak oyunun o kadar çok sevildiğini gördük. Boşanmanın tek çözüm olmadığını, ailenin yeniden inşa edilebileceğini göstermek istedik. Finalde karakterlerin barışması da bu mesajı güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.