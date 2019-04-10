Sultandağı'nda Kan Bağışı Kampanyası

Sultandağı
ilçesi Selçuk
ilkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Selçuk ilkokulu 1/A sınıfı "Kızılay
ve Kan Bağışı" konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, kan bağışının geniş kitlelere duyurulması ve bunun sonucunda da daha fazla ihtiyaç sahiplerine katkı sağlanması amacıyla Kızılay ile birlikte bu yıl okullarında ikinci kez "Kan Bağışı" kampanyası düzenledi.
Bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için 1/A sınıfı öğretmeni ve öğrencileri İlçe Kaymakamlığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.
Bu ziyaretlerinde kurumlardan yoğun ilgi gören öğrenciler kampanyalarına destek bulmanın mutluluğunu yaşadı.
Kaymakam Önder Koç
da öğrencilerin kan bağışı davetine kayıtsız kalmayarak kan bağışında bulundu.