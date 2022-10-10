Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

10.10.2022 03:57

İstanbul Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangının ardından, üst katlarda oturan ve dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İstanbul Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangının ardından, üst katlarda oturan ve dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Mine Sokağı'nda bulunan 12 katlı binanın otoparkında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Yangında bir otomobil alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler başka bir otomobile sıçradı. Otoparktan çıkan dumanlar tüm binayı sardı.

İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla binanın üst katlarında oturan ve dumandan etkilenerek mahsur kalan çocuk ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otoparktaki iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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