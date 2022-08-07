Eyüp B'nin 14 yaşında bir erkek çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa 'da Eyüp B. (52), eve geç kaldığı gerekçesiyle oğlu Keremcan B. (16) ile tartıştı.

Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da tartıştığı oğlu intihar eden baba yaşamına son verdi - Son Dakika

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