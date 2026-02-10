Sultangazi\'de Çocuk Hırsızlık Yaptı

SULTANGAZİ'de girdiği markette iş yeri sahibinin uyuduğunu fark eden çocuk, emin olduktan sonra önce tezgahta bulunan çikolata kutusunu, ardından da sadaka kutusunu çalarak kaçtı.

Olay, dün saat 14.20 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen çocuklardan biri iş yeri sahibinin uyuduğunu fark etti. Market sahibine el sallayarak uyuyup uyumadığını kontrol eden çocuklardan biri, tezgahta bulunan çikolata kutusunu aldı. Bir süre daha bekleyen çocuk, ardından masanın üzerindeki sadaka kutusunu da alarak marketten çıktı. Yaşanan hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin çocuklardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.