Sultangazi\'de kapkaç girişimi

07.12.2025 15:10
Bir kadın iş çıkışında telefonunu kapkaç girişiminden kurtardı, şüpheli kaçtı.

SULTANGAZİ'de kimliği belirsiz bir şüpheli, iş çıkışında eşini bekleyen kadının elinden telefonunu çalmaya çalıştı. Sahibinin telefonunu hızla geri çekerek şüphelinin elinden kurtardığı kapkaç girişimi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan telefonu çalamayan şüpheli ise kaçtı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışında eşini bekleyen kadının yanına yaklaşan şüpheli, elindeki telefonu kapkaç girişimiyle çalmaya çalıştı. Durumu fark eden kadın, telefonu hızla geri çekerek şüphelinin elinden kurtardı. Şüpheli ise koşarak olay yerinden kaçtı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kadının yanına doğru yaklaşarak telefonu almaya çalıştığı, kadının ise hızla geri çekerek şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

