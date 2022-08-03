Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı

03.08.2022 20:28
Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı

Sultangazi'de kavga eden gruplardan bir tanesi iki gün sonra, kavga ettiği şahısların bulunduğu kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı.

Sultangazi'de kavga eden gruplardan bir tanesi iki gün sonra, kavga ettiği şahısların bulunduğu kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. Kahvehanedekilerin karşılık vermesi sonucu yaşanan silahlı çatışmada iki kişi yaralanırken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 Ağustos tarihinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Bugün akşam saatlerinde taraflardan biri diğerine kahvehanede otururken uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan grup da silahla karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmaları sürerken kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"KARDEŞİMİ SOKAĞA ÇIKARAMIYORUM"

Mahalle sakinlerinden Yakup Tatar, olayı anlatarak, "Ben bir sokak aşağıdaydım silah sesleri geldi baya aşırı derecede. 35-40 el ateş ettiler. Yukarı çıktığımda 3-4 tane araç vardı kesin planlı bir şeydi. Bizim arkadaş orada otururken onun bel üstüne mermi geliyor. Onu araçla hastaneye falan kaldırdık. Yapanları da zaten tanıyoruz bilinen kişiler. Geçen hafta da aynı olayı yaşadık aşağı tarafta. Her hafta yaşanan bir olay artık rutin bir şey haline geldi. Karşı taraf ateş ediyor çocuklar mahalleye çıkamıyor. O taraf geliyor buraya ateş ediyor bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Bizim arkadaş yok yere geldi burada vuruldu. Yaklaşık 50-60 el ateş edildi. 3-4 yaralı vardı. 3-4 gün önce de aşağı tarafta çatıştılar. 3 senedir bunlar birbirlerine ateş ediyor. Gecesinden de aynı olay yaşanacak burada. Kardeşimi sokağa çıkartamıyorum. Şuan şuradan gideceğim ve belki de ben de vurulacağım. Ona selam veriyorum karşı taraf geliyor niye ona selam verdin diyor. Buna selam veriyorum bu sefer karşı taraf niye ona selam veriyorsun, diyor" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

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Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı İki grubun silahlı kavgasında 20 yaşındaki genç öldü İki grubun silahlı kavgasında 20 yaşındaki genç öldü
Kaynak: İHA

Sultangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı - Son Dakika
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