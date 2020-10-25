Sultangazi'de komşu esnafların güvenlik kamerası tartışması yargıya taşındı - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, 2 komşu esnaf arasında yaşanan 'güvenlik kamerası' tartışması yargıya taşındı. İş yerinin bulunduğu iş hanının ortak alanına güvenlik kamerası yerleştiren Serhat Öztürk, aynı iş hanında bulunan spor salonu sahibi olan Milli Takım Antrenörü Erdem Özcan ve öğrencilerinin tanıtım flamalarını taşıdıkları sırada kameraya zarar verdiğini iddia etti. Özcan ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, Öztürk konuyu yargıya taşıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi 1'inci Cebeci Caddesi üzerinde bulunan iş hanında yaşandı. İş hanında bilgisayar tamiri ve yazılım üzerine iş yeri bulunan Serhat Öztürk, binanın ortak alanı olan girişine güvenlik kamerası yerleştirdi. Yaklaşık 10 yıl önce güvenlik amacıyla ortak alana yerleştirilen güvenlik kamerasının açısı, iş hanının girişini görüyor. Öztürk, yaklaşık 1 hafta önce güvenlik kamerasına, aynı iş hanında bulunan spor salonu bulunan antrenör Erdem Özcan tarafından zarar verildiğini öne sürdü. Öztürk, Özcan'ın yetiştirdiği öğrencilerini de olaya alet ettiğini ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. Özcan ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, dışarıda bulunan tanıtım flamalarının içeri alındığı sırada yanlışlıkla kameraya çarptığını ifade etti.

"ÖĞRENCİLERİNİ ÜZERİME SALMAKLA TEHDİT ETTİ"

Serhat Öztürk, "Burada bilgisayar üzerine işletmemiz var. Yaklaşık 10 senedir buradayız. Bir güvenlik kameramız var. Yaklaşık 10 yıldır bu kamera yerinde duruyor. Alt katta spor salonu işleten Erdem Bey, geceleri gelip iş merkezinin kapılarını sonuna kadar açık bırakıyor. Bunun sebebini sorduğumuz da 'benim canım böyle istiyor' diye cevap veriyor. ve kapı şu anda işlemez durumda. Bir hafta önce de birisiyle güvenlik kameramızı bulunduğu yerden kaldırmamız için haber gönderdi. Ben bunu dikkate almadım. Yaklaşık 2-3 gün önce kendi flama bayraklarıyla birlikte bilerek ve kaza süsü vererek kameramın yönünü değiştirdi. Kendi imkanlarımla bunu düzelttim. Bir gün sonra baktım ki, kendi eğittiği çocuklara kamerayı özellikle bozduruyor. Bir eğitmenin öğrencilerini kendi emellerine yönelik yönlendirmesi hoş bir durum değil. Yarın, öbür gün bu çocukları başka bir amaçla yönlendirebilir. Ben burada ailece çalışıyorum. Belki çocuğuma, eşime, bana zarar verebilir, verdirtebilir. Ben bunun içinde kaygılıyım. Kendisi ayrıca beni 'benimle uğraşmayın. Sizin biletinizi kestim. Artık derdinize yanın. Buradaki çocukları üzerinize salarım' şeklinde tehdit etti. Nitekim de bunun başlangıcını geçtiğimiz gün yaptı. Kameramızı kaza süsü şekli vererek bozdurtarak yaptı. Güvenlik kamerasının bulunduğu nokta ortak kullanım noktası, iş hanının girişi. Kamera açıcı dış kapıyı görüyor. Onun kişisel, özel alanı değil. Şu anda kamera kırık bir şekilde yerinde duruyor. Ortak alanı gören bu kameradan bu şahıs neden rahatsız oluyor? Onu kendisine sormak lazım. Bu olay yargıya, savcıya intikal etti. İki tane genç çocuk, sicil alabilirler. Bundan aileleri haberdar değil" dedi.

"BURADA MAFYA YETİŞTİRMİYORUZ"Kendisine yöneltilen suçlamalara cevap veren Erdem Özcan, "Ben 16 seneden beri aynı yerde ikamet eden spor kulübü olan ve milli takım antrenörüyüm. Çeşitli dünya şampiyonluğu yaşayan Sultangazi'ye hizmet eden bir kulübüz. Kulübümüzün içerisinde 7 tane kayıt yapan kameramız olmasına rağmen ortak alana kesinlikle bir kamera koymadık. Ama bizim mal sahibimizle ve bilgisayarcı arkadaş arasında ortak alana kurulan kamera nedeniyle bir sorun söz konusu. Bundan dolayı benim bir rahatsızlığım söz konusu değil. Ama benimde kullanılmasını istemeğim bir alan. Benim kapımın önünde velilerimin ya da içeri girip çocuklarımın gözetlenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten biz kayıt altındayız. 7 tane kameramız kayıt yapıyor. Ortak alana ben kendim dahi kamera koymadım. Rahatsızlık duyuyoruz. Ancak flama ile ilgili kameraya bir çarpma oldu. Mal sahibi ile aralarında problem var. Bizi de biraz kullanmış görünüyorlar. Ne olduğunu anlamış değilim. Dışarıda bulunan flamaları alırken birkaç defa kameraya çarpma söz konusu. Çünkü iki metre civarında flamalar. Ben akşamları flamaları dışarıda bırakmıyorum çünkü. Çocuklar da alırken çarpmış olabilir. Tehdit söz konusu olamaz. Ben 16 yıldan beri burada şampiyon çocuklar yetiştiriyorum. Hiçbir öğrencimi böyle bir şeyin içerisine sokmam. Bu tarz iftiralar çok rahatsız edici. Milli başarılar elde etmiş bir antrenör olarak neyin bilinçli yapılması gerektiğini bilen birisiyim. Ben burada çocuklarımıza eğitim veriyorum. Burada mafya yetiştirmiyoruz" diye konuştu.

YARGIYA TAŞINAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yargıya intikal eden ilginç olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerin de, spor salonundan antrenör Erdem Özcan ile birlikte iki öğrencinin çıktığı görülüyor. Öğrencilerden birinin dışarıda bulunan tanıtım flamasını alarak içeri girdiği, diğer öğrencinin dışarıda beklediği, antrenör Erdem Özcan'ın salonun giriş merdivenlerinde olduğu kameraya yansıyor. Tanıtım flamasını alarak içeri giren öğrencinin, flamanın demir çubuğuyla güvenlik kamerasına vurarak açısını değiştirdiği görülüyor. Yaklaşık iki gün sonra güvenlik kamerasına yansıyan bir başka görüntüde ise, Özcan'ın salondan çıkarak iş hanından dışarı çıktığı ve kısa bir süre sonra elinde iki tanıtım flaması ile içeri girdiği, flamanın demir çubuğu ile güvenlik kamerasına vurduğu görüntülere yansıyor.