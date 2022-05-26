Sultangazi'de liseli öğrencilerin bıçaklı kavgasına veliler de dahil oldu! Yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de liseli öğrencilerin bıçaklı kavgasına veliler de dahil oldu! Yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı

26.05.2022 10:17

Sultangazi'de, Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. 2 öğrenci arasında başlayan tartışmaya velilerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada 1 kişi yaralandı.

Lütfü Aykaç Bulvarı, Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde dün saat 16.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, üzerindeki bıçağı çıkararak C.İ.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan C.İ.'nin yardımına olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler koştu. C.İ., özel araçla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"LİSELİ OLAN ÖĞRENCİYİ DÖVMEYE BAŞLIYORLAR"

Okul velileri ise, kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olduğunu öne sürdüler. Velilerden Nalan Kaya, "Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar.

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için, çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi. Bir başka veli ise, "Kızım okuldan eve geldi. Okul önünde kavga olduğunu, birinin bıçaklandığı söyledi." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, kavga, Gazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de liseli öğrencilerin bıçaklı kavgasına veliler de dahil oldu! Yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de liseli öğrencilerin bıçaklı kavgasına veliler de dahil oldu! Yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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