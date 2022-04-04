SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

04.04.2022 16:36

SULTANGAZİ'de otomobilin çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

SULTANGAZİ'de otomobilin çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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