Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün - Son Dakika

Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün

19.10.2020 09:43
Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün, System.String[]

SULTANGAZİ'de gelin almak için sokakta toplanan gruptan birinin kalabalığa rağmen tabancayla havaya ateş açtığı, aynı kişinin düğün konvoyunda da havaya ateş ettiği ihbarı polisi alarma geçirdi.

SULTANGAZİ'de gelin almak için sokakta toplanan gruptan birinin kalabalığa rağmen tabancayla havaya ateş açtığı, aynı kişinin düğün konvoyunda da havaya ateş ettiği ihbarı polisi alarma geçirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek tarafından bir grup, gelin almak için ailenin evinin bulunduğu sokağa geldi. Gelin ve damat, süslenen araca binmeden önce bir süre oynadı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralını da hiçe sayan gruptakilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı. Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Gelin alındıktan sonra aynı kişinin düğün konvoyunda da havaya ateş ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. D Caddesi'nde konvoyu durduran polis ekipleri, araçlarda arama yaptı.  Aramalarda tabanca ele geçirildi. Tabancanın sahibi olduğu belirlenen kişi, gözaltına alındı. "DÜĞÜNÜMÜZ VAR" DİYEREK POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

O anlar ise amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, gelin almak için ailenin bulunduğu sokakta bulunan grubun koronavirüs kurallarını hiçe saydığı ve gruptan birinin ellindeki silahla havaya ateş ettiği görülüyor. Bir başka görüntü de ise, düğün konvoyunu durduran polisin konvoydakilere, "Silah kimde ise gelsin" dediği, konvoydakilerin "düğünümüz var" dediği duyuluyor. Konvoydakilerin bir polis memurunu ikna etmeye çalıştığı sırada araçlarda arama yapan ekiplerin tabancayı bulduğu ve sahibini gözaltına aldığı kameraya yansıyor.


Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün
Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün
Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün
Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün
Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün

Sultangazi, Düğün, Silah, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün - Son Dakika

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