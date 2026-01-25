Sultangazi'de Silahlı Tartışma - Son Dakika
Sultangazi'de Silahlı Tartışma

Sultangazi\'de Silahlı Tartışma
25.01.2026 15:09
Kayınbirader ve enişte arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, her ikisi gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de eniştesi M.N.'nin kız kardeşini darbettiğini öğrenen kayınbirader B.T. ile eniştesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine silah çekti. Olay yerine gelen polis ekipleri, enişte ile kayınbiraderi gözaltına aldı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesi M.N.'nin kız kardeşini darbettiğini öğrenen kayınbirader B.T. ile eniştesi arasında iki gündür karşılıklı tehditler sürüyordu. Bugün sokakta karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek enişte M.N. ve kayınbirader B.T. birbirlerine silah çekti. Bunun üzerine kaçmaya başlayan M.N. sokak üzerindeki bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, enişte M.N. ile kayınbirader B.T.'yi gözaltına aldı.

'ERKEKSEN DIŞARI ÇIK' DİYE BAĞIRDI'

Çıkan kavga nedeniyle markete sığınan M.N.'yi kovalayan kayınbiraderi B.T. 'erkeksen dışarı çık' diye sokakta bağırdı ve silahını çıkardı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Sultangazi'de Silahlı Tartışma

