Sultangazi'deki sahte içki operasyonu kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'deki sahte içki operasyonu kamerada

6 saat önce

Ali ABLAY/ SULTANGAZİ'de sahte içki üretimi yapılan hurda deposuna yapılan operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Sultangazi'deki sahte içki operasyonu kamerada, System.String[]

Ali ABLAY/ SULTANGAZİ'de sahte içki üretimi yapılan hurda deposuna yapılan operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

Sultangazi'de sahte içki imal edildiği bilgisini alan ekipler geçtiğimiz Cumartesi günü Cebeci Mahallesinde bulunan bir hurda deposunda operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında depoda yapılan aramalarda 110 adet dolu rakı şişesi,  600 adet dolu viski şişesi, 11 adet içerisinde etil alkol bulunan 30 litrelik bidon,  24 bin TAPDK ibareli bandrol,  2 adet 500 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri,  1 adet 400 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri,  2 adet kirli su dalgıç pompası,  14 şişe 1 litrelik anason esansı,  çok sayıda sticker ve etiket ele geçirildi. Operasyonda Cihan T. (23) isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan idari işlem yapılan şüpheli "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan hurda deposuna yapılan baskın polis kameralarına yansıdı.


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
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