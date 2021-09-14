Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor - Son Dakika

Sultangazi'de görülen dantel böcekleri, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, ısırınca kaşıntı ve tahrişe neden olan ve sayıları gittikçe artan böcekler nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor.

Mahallede yaşayan Derya Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dantel böcekleriyle başlarının dertte olduğunu söyledi.

Böceklerin mahalleyi resmen istila ettiğini, evlerin açık pencerelerinden evlere girdiğini dile getiren Yüce, kurutmak için astıkları çamaşırların üzerinden bile dantel böceği çıktığını belirtti.

Yüce, "Böcekler ısırdıkları zaman kaşıntı yapıyor. Yolda yürürken üzerimize yapışıyor. İlaçlama talebinde bulunuyoruz." dedi.

Bazı mahalle sakinleri de böcek nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"Çoğaldıkları zaman önlem alınması zor oluyor"

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Dikmen ise dantel böceklerinin özellikle ağaç ve yaprakların suyunu emerek kurumasına neden olan bir tür olduğunu söyledi.

Dikmen, bu böceklerin tahtakurusu olarak anıldığını ve insana bir zararı olmadığını ifade ederek, "Küçük ve minik oldukları için gözle görülmeleri zor oluyor ve ağaçları kurutuyor. Çoğaldıkları zaman önlem alınması zor oluyor. İlaçlama yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Sultangazi'deki böcek artışının nedenlerinin iyi araştırılması gerektiğine dikkati çeken Dikmen, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların ağız yapıları hortum şeklinde olduğu için sanki yaprak ve ağaç tabakasını deler gibi insanların da derisini delmeye çalışabilir, bir acı hissi oluşturabilir. Ama insanların kanını emmez, ısırık sonrası bir kaşıntı ve tahriş olabilir. Bir sivrisinek ısırığı ve diğer böcek türleri gibi bir alerji oluşturmaz, insan sağlığı için bir tehdit değil."