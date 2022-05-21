Sultanhisar'da iş yeri yangını - Son Dakika
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Sultanhisar'da iş yeri yangını

21.05.2022 10:20
Sultanhisar'da iş yeri yangını

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir işletmede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir işletmede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atça Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ahmet M.'ye ait adına orman ürünleri işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürürken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Sultanhisar'da iş yeri yangını
Sultanhisar'da iş yeri yangını
Sultanhisar'da iş yeri yangını
Sultanhisar'da iş yeri yangını
Sultanhisar'da iş yeri yangını
Sultanhisar'da iş yeri yangını
Sultanhisar'da iş yeri yangını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sultanhisar, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanhisar'da iş yeri yangını - Son Dakika


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