Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sultanhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyaya ilçedeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Meydandaki kan bağılı aracını Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir ziyaret etti. Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Aydemir kan bağışı merkezi yetkililerine özverili çalışmaları için, kan bağışında bulunan vatandaşlara da duyarlılıkları için teşekkür etti. - AYDIN

Sultanhisar, Kan Bağışı, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti: Silah tutukluk etmese öldürecekti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Milli eğitim müdürlerinin kafede maskesiz toplantısına para cezası yağdı İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu
İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi         
16:08
Son dakika! Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu Son dakika! Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu         
15:54
Beşiktaş, Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı         
15:06
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Ayının saldırdığı yaşlı adamı orman işçilerine ait köpek kurtardı Ayının saldırdığı yaşlı adamı orman işçilerine ait köpek kurtardı         
13:35
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı         
12:38
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
"Karışmayın, aile içi" deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı         
10:41
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 16:30:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei