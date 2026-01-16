Sultanhisar\'da Servis Minibüsü Devrildi: 16 Yaralı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolundaki Yenipazar Kavşağı'nda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan S.Y.'nin kullandığı 09 P 1762 plakalı servis minibüsü devrildi. Kazada S.Y. ile 15 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.