Sultanhisar MYO'da 'Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı' gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu tarafından '1 Konu 1 Konuk' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Girişimcilik ve İnovasyon' konferansı Ahmet Hakkı Balcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.



Son sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen konferansa, Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger katılım gösterdi.



Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nuh Kılıç açılış konuşmasını yaptığı konferansta, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözleri ile geleceğimiz olan genç nüfusun, devletin sürdürülebilir kalkınması için önemine dikkat çekti. Ayrıca Kılıç, sağlık ve zamanın insan için kıymetine vurgu yapan sözleri ile öğrencilere ellerindeki iki hazinenin değerini bilmelerini tavsiye etti. Prof. Dr. Kılıç, tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade ederek konuşmasına son verdi.



Aydın Milletvekili Metin Yavuz, öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Aydın adına önemli bir paydaş olduklarını belirterek gençlerin her konuda destekçisi olacaklarını, diledikleri zaman kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti. Aydın ilinin jeopolitik açıdan önemli bir konumda olduğuna ve tarım sanayi iş birliği açısından verimliliğine vurgu yapan Yavuz, genç girişimcilerin Aydın'da ülke ekonomisine katma değer sağlayacak girişimcilik ve inovasyon fikirlerini hayata geçirme konusunda daha cesur olmalarını öğütledi.



KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger, "Girişimcilik ve İnovasyon" adlı sunumunu gerçekleştirerek, Meslek Yüksekokulları kapsamında ilk kez düzenlenen bu etkinlikte özellikle son sınıf öğrencilerimiz için hazırlanan girişimci örnekleri ile Aydın ili için hayata geçirilebilecek girişim konularına değindi. Dülger, Aydın için geliştirilecek fikirlerin ve icraatların her zaman destekçisi olacaklarını belirtti ve KOSGEB desteklemeleri hakkında bilgi vererek sunumunu tamamladı.



Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferans, soru cevap bölümünün ardından KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger'e katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi. - AYDIN