Suluova'da altyapı sonrası yollar asfaltlanmaya başlandı - Son Dakika

Suluova'da altyapı sonrası yollar asfaltlanmaya başlandı

Suluova Belediyesi, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı için çalışma yürütüyor.

Suluova Belediyesi, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı için çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçedeki yolların yenilenerek hizmete sunulması konusunda çaba gösterdiklerini söyledi. Sıcak asfalt çalışmasının başladığını belirten Üçok, "Suluova'da asfalt çalışmalarını Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'muzun yanı Şehit Hüseyin Kavaklı Caddemizden başlattık. Yollarımız ilçe halkımıza hayırlı olsun. Ayrıca ilçe merkezimizin ara yolları ve mahalle aralarında başlattığımız kilitli taş parke çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

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