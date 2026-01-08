Suluova\'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi Şan Sokak'ta bir deponun önünde park halindeki 05 DA 628 plakalı kamyonette yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA