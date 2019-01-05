Son Dakika Haberleri: Suluova'da "Yerli Esnaftan Alıveriş Yap" Kampanyası

Suluova'da "Yerli Esnaftan Alıveriş Yap" Kampanyası

31 dakika önce

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, ilçede "Yerli esnaftan alışveriş Yap" kampanyası başlattıklarını belirtti.

Suluova'da
Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, ilçede "Yerli esnaftan alışveriş Yap" kampanyası başlattıklarını belirtti.

Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yerli esnafı yaşat ki şehrin yaşasın" ve "Biz çalışacağız Suluova kazanacak" sloganlarıyla ilçe halkını yerli esnaftan alışveriş yapmaya davet ettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bu tür davetlerin başladığını, insanların yerli firmaları desteklemek suretiyle Ahilik kültürünü yaşatan esnafın ayakta kalmalarını sağlayacağını belirten Aksu, "Suluova halkının yerli esnaf ve işletmesinden oluşan, market, mağaza, konfeksiyonlara yönelerek milli ve yerli duruşu sahiplenme zamanı geldi." dedi.

Türkiye genelinde son yıllarda hızla artış yaşanan büyük mağaza zincirleri, alışveriş merkezleri ve indirim mağazalarının yerli esnafın zarar etmesine, birçok esnafın kepenk kapatma düzeyine gelmesine sebep olduğunu anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Burada yapılması ve atılması gereken en büyük adım, halkımıza ve vatandaşlarımıza düşmektedir. 2019 yılında yapılması gereken en büyük sosyal sorumluluk projesi bu olacaktır. Suluova'nın yiğit, mert, dürüst insanlarından isteğimiz, şehrimizin esnafından ve işletmecilerinden oluşan marketlerden ve mağazalardan alışveriş yapsınlar. Dünya genelinde yaşanan ticaret savaşları neticesinde maalesef ekonomimizde ve ticaret hayatımızda olumsuzluklar meydana gelmekte. Dünya, küçüklerin kaybettiği, büyüklerin ise kazandığı bir ortama doğru sürüklenmektedir. Suluova'nın en az zararla bu süreci atlatması için çalışarak esnaflarımızın ayakta kalmasını ve ticaret savaşlarına yenik düşmemeleri için mücadele edeceğiz."

Aksu, ilçedeki tüm kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Türkiye, Aksu, Suluova, Güncel
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