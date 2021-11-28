Suluova Meslek Yüksekokulunda güz konseri verildi - Son Dakika

Konseri, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Duran Çuhadar, Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, akademik ve idari personel de dinledi.

Suluova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Türk pop müziği parçaları seslendiren Amasya Üniversitesi Müzik Kulübü üyelerine salonu dolduran öğrenciler eşlik etti.

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