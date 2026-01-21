Sungurlu Başkanı Dere, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dere, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçen Dere, "Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesine oy veren Dere, "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını tercih etti.

Dere, bu yıl da Anadolu Ajansı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

AA'nın oylamayı yıllardır başarıyla sürdürdüğünü belirten Dere, "Özellikle özel kategoride 'Gazze: Açlık' temasının seçilmesini son derece anlamlı buldum. Gerçekten Gazze'deki durumu yansıtan anlamlı kareler kullanılmış. Anadolu Ajansına yıllardır sürdürdüğü bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.