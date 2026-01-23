Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Osman D. idaresindeki 55 ADL 625 dorse plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçesi Narlık mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?