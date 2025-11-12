Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü - Son Dakika
Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü

12.11.2025 04:09
Şanlıurfa'da park yeri yüzünden sünnet düğününe ateş açıldı: 1 ölü, 6 yaralı.

Şanlurfa'da, bedensel engelli Mehmet Eski (44), evinin önünde aracı için park yeri bulamadığı gerekçesiyle sokakta sünnet düğünü eğlencesine katılanlara pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda İklimya Subay (16) yaşamını yitirirken, 4'ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

PEŞ PEŞE SİLAHINI ATEŞLEDİ

Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski, iddiaya göre evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu nedenle düğün sahipleriyle tartışan Eski, olayın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı. Panik ve korkunun yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü saldırının ardından Eski, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan İklimya Subay (16), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4'ü çocuk 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

