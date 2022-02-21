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Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

21.02.2022 18:42

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkındaki gölün yüzeyi geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tutmuştu.

Havaların ısınması ve gölün yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla kıyıda çok sayıda balığın öldüğü görüldü.

Bazıları buzların arasında kalan balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gölden numune alındı.

Numuneler, analiz için laboratuvara gönderildi.

Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

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Hisarcık, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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