Sünnet Sonrası Yapılması Gerekenler!

Sünnet sonrası özel bir pansuman gerekli değildir. Temel hijyenik bakım yeterlidir. İlk 2 gün ağrı kesicitedavi verilir. Çocuğun altının açık tutulması gerekli değildir. Temel hijyene dikkat edilerek çocuklar bezlenebilir veya iç çamaşır kullanabilir, kucağa alınabilir, yüz üstü yatırılabilir. Sünnet sonrası 3. gün çocuk banyo yapabilir, 5 gün sonrasında sünnet öncesi dönemdeki gibi günlük aktivitelerine dönebilir.

Doç.Dr. Zorba, "Bu cerrahi girişimin mutlak suretle tecrübeli ellerde uygun şartlarda ve doğru yöntemle yapılmasını öneriyoruz". diye konuştu.

SÜNNET NEDİR YARARLARI NELERDİR?

Sünnet penisin uç kısmını örten derinin çıkarılması işlemidir. Ülkemizdeki sünnetlerin tamamına yakını dini inanış sonucu yapılırken; Amerika gibi bazı batı ülkelerinde birçok hastalığa karşı koruyucu etkisinden ötürü sünnet yapılmaktadır.

1- Sünnetin çocukluk çağında idrar yolu infeksiyonuna karşı koruyucu etkisi vardır.

2- Sünnetli bireylerde penis kanseri sünnetsiz kişilere göre karşı çok daha az görülmektedir.

3- Sünnetli kişilerin eşlerinde rahim ağzı kanseri sünnetsiz kişilerin eşlerine oranla daha az görülmektedir.

4- Genel hijyen açısından da sünnetin yararı tartışmasızıdır.

SÜNNET KİM TARAFINDAN VE HANGİ ORTAMDA YAPILMALI?

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Hospitalpark Darıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Orhan Ünal Zorba, erkek çocukları için sünnetin önemini vurgulayarak , "Bu cerrahi girişimin tecrübeli ellerde, uygun şartlarda ve doğru yöntemlerle yapılması çok önemlidir." dedi.

Ülkemizde erkek çocuklarının hemen hemen tamamına yakınında uygulanan bir cerrahi girişim olması sebebiyle basit bir işlem gibi görülebilen sünnet, işinde ehil olmayan insanların elinde maalesef çocuğun tüm hayatını etkileyebilecek problemlere yol açabilir. Bu nedenle sünnetin tecrübeli ellerde, uygun şartlarda ve doğru yöntemlerle yapılması çok önemlidir. Sünnetin çocuklarda cerrahi girişim tecrübesi olan ürologlar veya çocuk cerrahları ve genel cerrahlar tarafından yapılması önerilmektedir.

Sünnet cerrahi bir işlem yani bir ameliyattır ve ameliyathane ortamında gerçekleştirilmelidir. Ameliyathane ortamının temizliği sıradan bir odada bulunmayan birçok yöntemle sağlanarak enfeksiyon riski en aza indirilmektedir. Ayrıca sünnet sırasında rutinde gerekmeyebilecek ama olağan üstü bir durumda kullanılması gereken her türlü ekipman ameliyathanede bulunmaktadır.