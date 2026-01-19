Sünnet Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Sağlık

Sünnet Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sünnet Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
19.01.2026 12:20
Prof. Dr. Tugay, sünnetin zamanlamasının çocuğun gelişimiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, ailelerin sömestir tatilini çocukları için sünnet süreci olarak değerlendirdiğini ifade ederek, sürecin yalnızca zamanlama açısından değil; çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özel Adatıp Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, ocak ayındaki sömestir tatili döneminde ailelerin sıklıkla gündemine gelen sünnet sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Tugay, sünnet zamanlamasının; çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve gelişim özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sömestir dönemleri, okula verilen aralar nedeniyle ailelerin sünnet sürecini değerlendirdiği zaman dilimlerinden biri olabilmektedir. Ancak her çocuğun gelişim süreci farklıdır. Bu nedenle karar, çocuğun bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak ele alınmalıdır."

Sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tugay, sürecin yalnızca zamanlama açısından değil; çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Karar sürecinde çocuğun yaşı, sağlık öyküsü, psikolojik hazırlık durumu ve ailenin beklentilerinin dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Tugay ayrıca, bazı çocuklarda penisin anatomik yapısında doğuştan ya da gelişimsel farklılıklar bulunabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bazı yapısal özellikler, daha önce yapılan muayenelerde fark edilmemiş olabilir. Bu nedenle sünnet öncesinde çocuğun bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Mevcut anatomik özelliklerin fark edilmesi, sürecin sağlıklı şekilde planlanmasına katkı sağlar."

Her çocuğun değerlendirme sürecinin kendine özgü olduğunu belirten Prof. Dr. Tugay, sünnetin uygun sağlık koşullarında ve uzman hekim değerlendirmesiyle ele alınmasının önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA

