Süper Ay Çin'de görüntülendi - Son Dakika

Süper Ay Çin'de görüntülendi
6 saat önce
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Çin'de görenleri hayran bıraktı.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Çin'de görenleri hayran bıraktı.
Dünyanın farklı ülkelerinde gözlenen Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Korona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde de izlenebilen Süper Ay, görenleri mest etti. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı ve bu yıl üçüncü kez gözlenen Süper Ay Nepal, Ekvador, Avustralya, Almanya, İngiltere, Kuzey Makedonya ve Macaristan'da da görüntülendi. - WUHAN
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:40 Kaynak: İHA
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