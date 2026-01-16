Süper Film'e EcoVadis'ten Altın Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Süper Film'e EcoVadis'ten Altın Madalya

Süper Film\'e EcoVadis\'ten Altın Madalya
16.01.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Film Ambalaj, EcoVadis'ten sürdürülebilirlikte Altın Madalya kazanarak global başarı elde etti.

SANKO Holding'in ambalaj sektöründeki iştiraki Süper Film Ambalaj, EcoVadis'in 2025 sürdürülebilirlik değerlendirmesinde Altın Madalya almaya hak kazandı.

Süper Film, bu değerlendirme sonucuyla EcoVadis tarafından küresel ölçekte değerlendirilen şirketler arasında yüzde 2'lik dilimde yer aldı.

EcoVadis, Çevre, Çalışma ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik başlıkları altında toplam 21 kriter üzerinden şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarını inceliyor. Süper Film Ambalaj, 2025 yılı değerlendirmesi kapsamında ilgili kriterlerde sergilediği başarılı performans sonucunda Altın Madalya ile ödüllendirildi.

Değerlendirmede öne çıkan başlıklar

EcoVadis değerlendirmesinde Süper Film'in; çevresel yönetim uygulamaları, etik iş yapış süreçleri, karbon ve kaynak yönetimine yönelik çalışmaları ile raporlama yaklaşımı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Şirket, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ISO standartlarıyla uyumlu şekilde yürütüyor; enerji ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımlarına devam ediyor ve döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen ürünlerini portföyüne ekliyor.

Süper Film, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor

Süper Film'in, yüzde 90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) içerikli mono-PP gıda ambalajı ile kazandığı WorldStar Ambalaj Ödülü; şirketin ürün geliştirme, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını yansıtan önemli örnekler arasında yer alıyor.

Lüleburgaz tesisinin devreye alınmasıyla Süper Film, enerji verimliliğini önceleyen üretim altyapısını genişletti. Bu yatırımla şirket, BOPP film üretiminde kapasitesini ve operasyonel süreçlerinin verimliliğini de artırdı.

Bununla birlikte, sürdürülebilir ham madde kullanımı, tedarik zinciri süreçleri ve sorumlu tedarik uygulamaları kapsamında çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yönetimve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu başarı uzun yıllara dayanan bir çalışmanın sonucu

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven, şirketin 2023 ve 2024 yıllarında elde ettiği Gümüş Madalya sonuçlarının ardından 2025 yılında Altın Madalya ile değerlendirilmesinin kendileri için önemli bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirterek, "EcoVadis tarafından, 2025 yılı çalışmalarımız kapsamında verilen Altın Madalya, çevresel ve sosyal alanlardaki uygulamalarımızın uluslararası bir değerlendirme metodolojisi çerçevesinde analiz edildiğini ortaya koymaktadır. Uzun yıllara dayanan çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde de çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) başlıklarındaki uygulamalarımızı geliştirmeyi, sürdürülebilirlik performansını ise ölçülebilir göstergelerle takip etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süper Film'e EcoVadis'ten Altın Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:15:56. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Film'e EcoVadis'ten Altın Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.