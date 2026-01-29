Süper Lig 20. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Spor

Süper Lig 20. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig 20. Hafta Hakemleri Açıklandı
29.01.2026 12:21
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu - İSTANBUL

Kaynak: İHA

12:58
