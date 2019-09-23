Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada gelişen Başakşehir atağında Gulbrandsen'in sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Karius'tan oyun alanına döndü.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Karius xx, Douglas x, Gökhan Gönül xxx, Necip xxx, Caner xx, Atiba xx, Dorukhan xx, Diaby x, N'Koudou xx, Adem Ljajic x, Burak x
Yedekler: Utku, Rebocho, Erdoğan Kaya, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Orkan, Umut Nayir, Tyler Boyd, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can xx, Visca x, Aleksic x, Gulbrandsen x, Crivelli x
Yedekler: Volkan, Uğur Uçar, Ponck, Aziz Behich, Azubuike, Arda Turan, Elia, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir) - İSTANBUL