Son Dakika Haberleri: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor, İ.H. Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor, İ.H. Konyaspor'u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Emre'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu Diagne eliyle önleyince hakem Kalkavan penaltı verdi. Diagne'ye sarı kart gösterdi. Ancak pozisyonun VAR'da incelenmesi ile bu iki karar iptal edildi.


67. dakikada Levan'ın ceza yayı üzerinden kaleye göndermek istediği sert şutta top az farkla auta çıktı.


77. dakikada Levan'ın ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalması ile İ.H. Konyaspor 10 kişi kaldı.


80. dakikada Abdou'nun pasında topla buluşan Emre'nin ceza yayının sağ çaprazındaki sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


82. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisine sürdüğü topu kaleye gönderdi. Kaleci Serkan topu kornere çıkarttı.


89. dakikada rakipten topu kazanan Hakan'ın uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0


Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Marcello xx, Aaron xx, Caner xx, Ziya xx, Fatih xx, Hakan xx, Mert xx (Abdou dk. 77 xx), Emre xx (Kone dk. 87 ?), Fernando xx (Erdoğan dk. 67 xx), Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Armin, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


İ.H. Konyaspor: Serkan xx, Diagne xx, Jonsson xx (Milosevic dk. 63 xx), Ömer xx, Marko xx, Marin xx, Amir xx, Levan xx, Miya xx (Bajic dk. 63 x), Ferhat xx (Daci dk. 87 ?), Skubic xx


Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Ali Çamdalı


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Emre (dk. 80), Hakan (dk. 89) (D.G. Sivasspor)


Kırmızı Kart: Levan (dk. 77) (İ.H. Konyaspor)


Sarı Kartlar: Fatih (D.G. Sivasspor) Amir, Levan (İ.H. Konyaspor) - SİVAS

Sivasspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
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