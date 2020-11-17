Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu - Son Dakika

Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu

17.11.2020 10:04

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle hükmen yenilgi konusunu bizzat kendisinin gündeme getirdiğini ve kulüplerin kendi aralarında tartışarak karar vereceğini belirtti. Galatasaray ve Başakşehir hükmen yenilgiye olumlu yaklaşırken Beşiktaş karşı çıkıyor.

Türk futbolu bir haftadan bu yana 'hükmen yenilgiyi tartışıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulamayan Süper Lig takımlarının ikinci yarı itibariyle hükmen yenik sayılması gündemde.

Bu konuya bazı kulüpler sıcak yaklaşırken, "Kesinlikle olmaz, karşıyız" diyenler de var. Son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu verecek.

Konuyla ilgili olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"HÜKMEN YENİLGİ KONUSUNU BEN TARTIŞMAYA AÇTIM"

İşte Özdemir'in açıklamaları;

Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19'dan dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim. Ve başkanlarımıza da, "Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz" dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim.

Niye böyle bir karar alabiliriz, açıklayayım; 28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak.

"KIMILDAYACAK HALİMİZ YOK"

Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. "Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında.

Bizim hedefimiz, bütün maçların zamanında oynanarak ligin tamamlanması. Konu başlığımız bu. Siz kulüpler olarak bunu tartışın ve bir karara varın. 16 Mayıs'ta lig bitmeli çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağımız maçlar var.

BEŞİKTAŞ KARŞI ÇIKIYOR, BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY OLUMLU BAKIYOR

Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş Başkanı): Kesinlikle karşıyım. Takımların emekleri böyle bir uygulamayla heba edilmemeli.

Göksel Gümüşdağ (Başakşehir Başkanı): Testler tek merkezden yapılırsa hükmen yenilgi konusunu konuşabiliriz.

Hasan Kartal (Çaykur Rizespor Başkanı): Sahaya çıkmadan maç kaybedilmez. Rizespor yönetimi olarak biz kesinlikle karşıyız.

Nihat Tazearslan (Hatayspor Başkanı): Gerekirse altyapıdan genç futbolcular oynatılsın ama maçlar ertelenmesin.

Abdurrahim Albayrak (Galatasaray 2. Başkanı): TFF'ye destek vermeliyiz. Covid-19 testleri tek bir merkezden yapılmalı.

Samet Aybaba (Kayserispor Teknik Direktörü): Futbol Federasyonumuzun aldığı her karara saygılıyız. Desteklememiz gerek.

Mehmet Özdilek (BB Erzurumspor Teknik Direktörü): Covid-19 nedeniyle bir takımın hükmen yenik ilan edilmesi ne kadar doğru, tartışmalıyız.

Tayfur Havutçu (Teknik direktör): Tüm kulüpler ve federasyon yönetimi ortak karar almalı.

Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu

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Son Dakika Spor Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu - Son Dakika Spor


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