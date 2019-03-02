Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;
1 saat önce
ATİKER KONYASPORSerkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, JahovicSAKAT: DiagneCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 75 TL, Batı Alt C-E: 60 TL, Batı Alt B-F: 50 TL, Batı Alt A-G: 40 TL, Batı Üst B-C: 40 TL, Batı Üst A-D:...
ATİKER KONYASPOR
Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, Jahovic
SAKAT: Diagne
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 75 TL, Batı Alt C-E: 60 TL, Batı Alt B-F: 50 TL, Batı Alt A-G: 40 TL, Batı Üst B-C: 40 TL, Batı Üst A-D: 30 TL, Doğu Alt D: 35 TL, Doğu Alt C-E: 30 TL, Doğu Alt B-F: 25 TL, Doğu Alt A-G: 20 TL, Doğu Üst D: 30 TL, Doğu Üst C-E: 25 TL, Doğu Üst B-F: 15 TL, Doğu Üst A-G: 10 TL, Kuzey Kale Arkası: 7,50 TL, Güney Kale Arkası: 7,50 TL, Misafir: 9,75 TL
GÖZTEPE
Beto-Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome
SAKAT: Agbenyenu, Traore, Atakan
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç, Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren
SAKAT: Bifouma, Kamara Mina, Murat Akça, Ömer, Robin
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL,
Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribün: 5 TL,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Demba Ba), Arda, Robinho
SAKAT: Clichy
CEZALI: Yok
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehiç, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Edouk, Rashad
SAKAT: Tolga, Kanstrup ve Samet
CEZALI: Opseth
BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B: 60 TL, Maraton: 40 TL, Kale arkası: 20 TL, Misafir: 26 TL
GALATASARAY
Muslera, Linnes (Semih), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou,
SAKAT: Fernando, Linnes, Diagne
CEZALI: Mariano
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:00 Kaynak: DHA
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