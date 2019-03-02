Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

1 saat önce

ATİKER KONYASPORSerkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, JahovicSAKAT: DiagneCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 75 TL, Batı Alt C-E: 60 TL, Batı Alt B-F: 50 TL, Batı Alt A-G: 40 TL, Batı Üst B-C: 40 TL, Batı Üst A-D:...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;, System.String[]
ATİKER KONYASPOR

Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, Jahovic

SAKAT: Diagne

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 75 TL, Batı Alt C-E: 60 TL, Batı Alt B-F: 50 TL, Batı Alt A-G: 40 TL, Batı Üst B-C: 40 TL, Batı Üst A-D: 30 TL, Doğu Alt D: 35 TL, Doğu Alt C-E: 30 TL, Doğu Alt B-F: 25 TL, Doğu Alt A-G: 20 TL, Doğu Üst D: 30 TL, Doğu Üst C-E: 25 TL, Doğu Üst B-F: 15 TL, Doğu Üst A-G: 10 TL, Kuzey Kale Arkası: 7,50 TL, Güney Kale Arkası: 7,50 TL, Misafir: 9,75 TL

GÖZTEPE

Beto-Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome

SAKAT: Agbenyenu, Traore, Atakan

CEZALI: Yok

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EVKUR YENİ MALATYASPOR

Ertaç, Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren

SAKAT: Bifouma, Kamara Mina, Murat Akça, Ömer, Robin

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL, 

Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribün: 5 TL, 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Demba Ba), Arda, Robinho 

SAKAT: Clichy

CEZALI: Yok

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehiç, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Edouk, Rashad

SAKAT: Tolga, Kanstrup ve Samet

CEZALI: Opseth

BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B: 60 TL, Maraton: 40 TL, Kale arkası: 20 TL, Misafir: 26 TL

GALATASARAY

Muslera, Linnes (Semih), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou, 

SAKAT: Fernando, Linnes, Diagne

CEZALI: Mariano

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Mbaye Diagne, Fındıklı, Uğur Demirok, Spor
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