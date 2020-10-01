Yarın oynanacak olan maçların muhtemel 11'leri (YENİDEN)

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri şöyle:
MKE ANKARAGÜCÜ
Ricardo Friedrich - Stelios Kit, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Assane Diousse, Idriz Voca, Luka Adzic, Joseph Paintsil, Alper Potuk, Torgeir BorvenSAKAT: Jonathan Bolingi, Zvonimir Sarlija, Mücahit Can Akçay,Murat SipahioğluCEZALI: Yok
HES KABLO KAYSERİSPORLung- Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Lennon, Hasan Hüseyin, Campanharo, Muğdat, Krvzic, KangaSAKAT: Pedro Henrique, İlhan Depe, NurettinCEZALI: Yok--------------------------------------------------
GAZİANTEP FKGünay - Papy, Toşca, Kana Biyik, Morais, Pawel Miroslaw Olkowski, Kenan, Andre, Güray, Jefferson, MaximSAKAT: YokCEZALI: Yok
TRABZONSPORErce - Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, AfobeSAKAT: Trondsen, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, UğurcanCEZALI: Yok
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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:59 - Kaynak: DHA
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