YENİ MALATYASPOR
Abdulsamed, Acquah, Cueva, Zeki, Wallace, Tetteh, Kubilay, Ahmed, Semih, Hadebe, ChebakeSAKAT: Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent, Murat AkşitCEZALI: Eray, Mustafa Akbaş
GENÇLERBİRLİĞİNordfeldt - Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Ayite, StancuSAKAT: Salih Dursun, SioCEZALI: Yok----------------------------------------------------------------------AYTEMİZ ALANYASPORMarafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Bareiro, Bakasetas, BabacarSAKAT: Efecan KaracaCEZALI: Yok
FATİH KARAGÜMRÜKViviano - Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye, Biglia, Ndao, Salibur, Erik Sabo, Sobiech SAKAT: Jorquera, Darri*CEZALI: Jimmy Durmaz----------------------------------------------------------------------FENERBAHÇEAltay- Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, SamattaSAKAT: Perotti, FerdiCEZALI: Yok
TRABZONSPORUğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, AfobeSAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen
CEZALI: Yok
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika Spor