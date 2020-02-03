Süper Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Denizlispor savunmasında Youssef topu uzaklaştırmakta gecikince Soner'e çarpan top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasının dışından çok sert vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-1


18. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına ortalayan Zeki Yavru'nun hava topuna yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı.


23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci Stachowiak, Jerome'un çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi. Kaleciden seken topu Serdar Gürler tamamlamak isterken Stachowiak bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.


28. dakikada Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek hakeme yaptığı itirazlar üzerine sarı kart gördü.


40. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega yerden kaleye gönderdiği top kale direğinin hemen yanından auta gitti.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çavuş xx, Deniz Caner Özaral xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Mustafa Yumlu xx, Youssef xx, Özgür Çek xx, Zeki Yavru xx, Murawski xx, Onazi ? (Aissati dk. 8 x), Sedat Şahintürk xx, Modou Barrow xx, Recep Niyaz xx, Rodallega xx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Estupinan, Zakarya, Alihan Kalkan, Olcay Şahan, Isaac Sackey


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Göztepe: Beto xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Gassama xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Serdar Gürler xx, Napoleonı xx, Rana Jerome xx


Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Borges Mora, Marcio da Costa, Biyogo Poko, Hüseyin Bulut, Kamıl Antonı, Zlatko Trıpıc, Yalçın Kayan, Leo Schwechlen, Murat Paluli


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Gol: Serdar Gürler (dk. 9) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Mehmet Özdilek (Teknik Direktör) (Denizlispor), Gassama (Göztepe) - DENİZLİ

Serdar Gürler, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday Mustafa Cengiz: Club Brugge paramızı ödemedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 03:17:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]