Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Sivaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın şutunda top dışarı çıktı.


41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yatabare'nin pasında Mert Hakan'ın vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu Hakan Arslan ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Zakarya Bergdich xx, Zeki Yavru xx, Olcay Şahan xx, Barrow xx


Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Mert Yandaş xx, Yatabare xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Emre Kılıç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx


Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Kone, Cofie, Papp, Fernando, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Hakan Arslan (dk. 41) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Marcelo, (Sivasspor), Lopes (Denizlispor) - DENİZLİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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