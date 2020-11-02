Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

02.11.2020 21:02
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çıkardı.

12. dakikada Caner'in sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında topla buluşan Samatta pasını önündeki Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu üstten auta gitti.

14. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun ceza alanı dışından yerden sert şutu kalecide kaldı.

43. dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz'in topuğuna bastığı gerekçesiyle Jahovic'e hakem önce sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem, sarı kartı iptal ederek, Jahovic'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Mehmet Kısal x, Mustafa Sönmez x

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Naldo x, Kudriashov x, Mert Yılmaz x, Nuri Şahin x, Gökdeniz Bayrakdar x, Orgill x, Podolski x, Jahovic x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Mevlüt Han Ekelik, Fredy, Ufuk Akyol, Serdar Poyraz, Omar İmeri,Adem Metin Türk, Ali Eren İyican

Teknik sorumlu: Sedat Karabük

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Gökhan Gönül x, Tisserand x, Serdar Aziz x, Caner Erkin xx, Ozan Tufan xx, Gustavo x, Pelkas xx, Sosa x, Valencia xx, Samatta xx

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Perotti, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Novak, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kırmızı kart: Jahovic (dk. 43) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Veysel Sarı (FT Antalyaspor) - ANTALYA

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Serdar Aziz, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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